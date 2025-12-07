На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В горящем на Ямале здании с магазинами обрушилась крыша

В поселке Уренгой загорелось здание с несколькими магазинами. Об этом сообщает в Telegram-канале ямальское управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что о возгорании в 1-м микрорайоне поселка городского типа стало известно в 12:55 (10:55 мск). Огонь распространился на 500 кв. м, к его тушению привлекли дополнительных пожарных. Вскоре в здании обрушилась крыша.

«По уточненной информации на момент прибытия площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — отметили в МЧС.

Там добавили, что из здания эвакуировались 15 человек, среди которых были продавцы и покупатели. К борьбе с огнем участвовали 36 человек и девять единиц спецтехники. Спустя примерно два часа пожар локализовали на 500 «квадратах». По последним данным, при возгорании никто не пострадал.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

