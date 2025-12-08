На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о мерах по развитию демографии в России

Путин: уже принятых мер в развитии российской демографии недостаточно
Принятых властями мер для развития демографической сферы в России недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА Новости.

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно», — сказал он.

В ходе заседания российский лидер также поручил правительству разработать комплексные решения для перелома негативных демографических тенденций.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По словам главы государства, для России имеет последствия «эхо» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Ранее в Госдуме проблемы в демографии связали с ожирением россиян.

