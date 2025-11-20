На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое российских моряков отравились на сухогрузе Swanlake

Mash: трое российских моряков отравились на танкере в Стамбуле, один погиб
Cengiz Tokgöz/vesselfinder.com

Трое российских моряков отравились на танкере в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел на сухогрузе Swanlake, который ходит под флагом Панамы. Предварительная причина отравления — утечка паров топлива в машинном отделении.

По информации Mash и Telegram-канала 112, в результате аварии погиб 32-летний моряк из Астрахани — Заур Урашев, у которого остались жена и двое детей. Еще двое членов экипажа получили ранения и были срочно доставлены в реанимацию. Всего на борту находились 13 человек.

Как пишет 112, супруга Урашева, Регина, узнала о трагедии случайно: она позвонила мужу, но на звонок ответил другой человек — моряк, который и сообщил о случившемся. Регина убеждена, что ее муж не стал бы сознательно заходить в опасное место без средств защиты, поскольку всегда уделял особое внимание вопросам безопасности.

«Я не верю в то, что он сам туда полез», — сказала женщина.

По информации пресс-службы губернатора турецкой провинции Стамбул, танкер во время утечки из холодного резервуара находился в Мраморном море в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы.

Ранее спасатели обнаружили в Средиземном море мужчину, дрейфовавшего на надувном матрасе.

