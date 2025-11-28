На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал симптомы синдрома раздраженного кишечника

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дискомфорт и боли в животе, вздутие, повышенное газообразование, а также нарушения стула могут быть симптомами синдрома раздраженного кишечника (СРК). Об этом Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

По его словам, такие проявления могут возникать как после еды, так и без связи с ней. Болезнь может сопровождаться тревожностью и эмоциональным напряжением, потому что постоянный физический дискомфорт мешает чувствовать себя уверенно, добавил врач.

«Пусковым фактором может стать кишечная инфекция или пищевое отравление. В дальнейшем ситуация усугубляется неправильным питанием, частыми стрессами и нарушением микрофлоры. В итоге формируется замкнутый круг: раздражение кишечника усиливает стресс, а стресс, в свою очередь, ухудшает работу кишечника», — отметил Харлов.

Чтобы облегчить состояние, он посоветовал наладить питание и исключить из рациона продукты, вызывающие дискомфорт. Если это не поможет, стоит обратиться к гастроэнтерологу для обследования.

В октябре сообщалось, что тренд «у горячих девушек болит живот» в соцсетях неожиданно стал инструментом просвещения: все больше женщин открыто говорят о вздутии, болях, запорах и других проявлениях синдрома раздраженного кишечника (СРК). За ироничным слоганом скрывается реальная медицинская проблема — по статистике, женщины страдают СРК почти в два раза чаще, чем мужчины, а пик заболеваемости приходится на возраст от 18 до 39 лет.

Ранее россиянам объяснили, как связаны стресс и болезни ЖКТ.

