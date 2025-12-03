СК может возбудить дела против пяти российских судей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону завели уголовные дела. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Как говорится в сообщении, одним из них является отставной судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Олег Батальщиков, против которого могут возбудить уголовное дело по двух эпизодам получения крупных взяток. Помимо него, ВККС рассмотрит вопрос о разрешении на возбуждение дела против судьи Советского районного суда Артура Маслова. Его планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки. Аналогичное представление было направлено в отношении судьи этого же суда в отставке Эльмиры Пономаревой, которой грозит статья о даче взятки. Против третьей судьи этого суда Наталии Цмакаловой могут возбудить уголовное дело по пяти эпизодам получения крупных взяток.

Экс-председателю данного суда, отставному судье Елене Коблевой грозит дело по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной. Ей также вменяют воспрепятствование правосудию (три эпизода), вынесение заведомо неправосудного приговора.

До этого Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.