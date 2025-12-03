На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК может возбудить дела против пяти российских судей

Коллегия судей: Бастрыкин хочет завести дела о коррупции на пятерых судей Ростова
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону завели уголовные дела. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Как говорится в сообщении, одним из них является отставной судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Олег Батальщиков, против которого могут возбудить уголовное дело по двух эпизодам получения крупных взяток. Помимо него, ВККС рассмотрит вопрос о разрешении на возбуждение дела против судьи Советского районного суда Артура Маслова. Его планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки. Аналогичное представление было направлено в отношении судьи этого же суда в отставке Эльмиры Пономаревой, которой грозит статья о даче взятки. Против третьей судьи этого суда Наталии Цмакаловой могут возбудить уголовное дело по пяти эпизодам получения крупных взяток.

Экс-председателю данного суда, отставному судье Елене Коблевой грозит дело по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной. Ей также вменяют воспрепятствование правосудию (три эпизода), вынесение заведомо неправосудного приговора.

До этого Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами