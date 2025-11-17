Экс-замгубернатора Ростовской области вынесли приговор

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева к 13 годам по делу о взятках и хранении оружия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Кушнареву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 млн руб.», — огласил приговор судья.

12 ноября сообщалось, что Кушнарев отказался признавать вину по делу о получении взятки. Он заявлял, что полученные средства были якобы потрачены на развитие области.

По версии следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области, выполняемых по госконтрактам.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. При получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Кушнарев был задержан и впоследствии арестован.

Помимо этого, его обвинили в незаконном приобретении пистолета. Вину по этому пункту обвинения мужчина признал.

Ранее суд продлил арест на имущество экс-замгубернатора Ростовской области.