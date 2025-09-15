Следствие отвергло сообщение о лишении Ильи Яшина гражданства РФ

Блогера Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) не лишали гражданства РФ, заявила на заседании суда следователь по его делу Дарья Курилова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Куриловой, в базе МВД есть данные, что паспорт Яшина действителен, а выписка, где он указан как «лицо без гражданства», была нужна для проверки блогера на наличие судимостей.

«Если бы были официальные данные, что его лишили гражданства — это другой вопрос. Но это всего лишь две строчки», — сказала следователь.

О том, что Яшина якобы лишили российского гражданства, заявил он сам в своем Telegram-канале 8 сентября. Он процитировал главу 1 статьи 6 Конституции РФ, в которой указано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства, и пообещал разобраться в ситуации.

В 2024 году Россия освободила Яшина в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

В 2022 году Яшин получил восемь лет лишения свободы по уголовной статье о фейках о российской армии.

Ранее суд в России оштрафовал айтишника за отправку сотням коллег письма с осуждением СВО.