Политика Кара-Мурзу объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), освобожденного из колонии летом 2024 года в рамках обмена. Об этом следует из базы розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом точная формулировка статьи неизвестна.

До этого сообщалось, что посольство России в США отказалось выдать загранпаспорт публицисту Владимиру Кара-Мурзе из-за ограничений на выезд. Отмечается, что выезд ограничен из-за «уклонения от исполнения обязательств, наложенных судом».

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в Россию вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж.

Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.