Путин помиловал обменянных из России граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании лиц, которые были обменяны в аэропорту Анкары с российской стороны. Среди них — журналист Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан, сообщается на сайте Кремля.

Помимо вышеуказанных американцев, в списке помилованных значатся следующие имена: Лик Кевин Викторович, Воронин Демур Ильич, Кара-Мурза Владимир Викторович, Курмашева Алсу Хамидовна, Чанышева Лилия Айратовна, Останин Вадим Валерьевич, Фадеева Ксения Владиславовна, Скочиленко Александра Юрьевна, Яшин Илья Валерьевич, Пивоваров Андрей Сергеевич, Орлов Олег Петрович.

Решение о помиловании было принято ради возвращения граждан РФ, которые находились в местах лишения свободы на территории иностранных государств.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян, предположительно, — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден сделал заявление после обмена заключенными с РФ.