Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг включил Яшина и Кара-Мурзу в список террористов и экстремистов
Michael Probst/AP

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) (на фото слева) и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) (на фото справа) включили в список экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва; <...> Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 г. р., г. Москва», — указано в перечне.

Также 13 октября появилась информация, что Кара-Мурзу объявили в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

В 2024 году Россия освободила Яшина и Кара-Мурзу в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Ранее следствие опровергло сообщение о том, что Илью Яшина лишили российского гражданства.

