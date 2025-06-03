Россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений

На случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами, рассказала «Газете.Ru» жительница Мармариса Татьяна Угурлу. По словам женщины, в ночь на вторник сильные толчки ощущались даже в горных районах города – дом трясло, со стен падали картины.

«Я живу в Мармарисе 20 лет — периодически такие сильные толчки случаются. 2008 год — 7,2 балла, 2017 – 7 баллов, и вот сегодня ночью 6,6. Оповещение на телефон сработало с началом первого толчка: зуммер и советы быстро выйти на улицу. На этот случай у нас у всех собраны «тревожные чемоданчики»: документы/деньги/гаджеты. Конечно, было неспокойно, когда дом трясется и падают картины. Но афтершоков не было, и через час все вернулись в свои дома, а многие местные жители и вовсе не выходили. Паника могла быть у тех, кто впервые с этим столкнулся — все же эпицентр находился рядом с Мармарисом, поэтому около моря это ощущается сильнее, чем у тех, кто живет в горных районах, как я. Но и на горе в этот раз нам досталось», — отметила Татьяна.

Она рассказала, что местные жители при землетрясениях часто ориентируются на состояние кошек – они в Турции живут практически в каждом доме.

«Коты вернулись во дворы, улеглись спать – значит и нам можно было расслабиться и ложиться спать. Конечно, это сложно после пережитого выплеска адреналина. В целом, все спокойно — жизнь продолжается: солнце, хорошая погода и хорошее настроение с надеждой, что такой ночи больше не будет», — добавила Татьяна.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 02:17 (мск) в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован примерно в 18 километрах от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км.

В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Ранее россияне рассказали о шатающихся кроватях в отеле во время землетрясения в Мармарисе.