У Северных Курил произошло ощутимое землетрясение

Утром у Северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она рассказала, что толчки произошли в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Его очаг залегал на глубине 12 км.

Сейсмолог отметила, что жители Северо-Курильска могли почувствовать подземный толчок в 3-4 балла. Тревога цунами при этом не объявлялась.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе этого года Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение было сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. В Госдуме заявили, что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

