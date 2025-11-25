В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в регионе Кюсю в Японии. Об этом сообщил Германский исследовательский центр геологических наук (GFZ).

По данным исследователей, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Другие подробности неизвестны.

На данный момент о пострадавших не сообщалось.

До этого в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук сообщили о землетрясении магнитудой 5,2. Оно произошло в 16:47 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Утром 23 ноября на Камчатке произошло другое землетрясение — в 309 км от Петропавловска-Камчатского — и тоже магнитудой 4.9. Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км.

Ранее ученые предупредили, что африканский континент раскалывается на две части.