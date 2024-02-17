Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«От украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся «мощным оборонительным узлом» Вооруженных сил Украины. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

До этого сообщалось, что над администрацией Авдеевки появился флаг Российской Федерации.

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.