Российские войска взяли под контроль Безымянное

Минобороны РФ: российские войска освободили Безымянное в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Безымянное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное», — проинформировало российское оборонное ведомство.

3 декабря Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполе.

В этот же день в министерстве заявили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 235 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и другая техника.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское.

