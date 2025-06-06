Жители Авдеевки получили ключи от восстановленных квартир

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин вручили ключи от восстановленных квартир жителям Авдеевки, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Реконструкцией домов проводит Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также Якушев передал жителям бытовую технику и подарки.

Кроме того, в Авдеевке восстановят разрушенное обстрелами со стороны ВСУ здание администрации города. В нем откроют отделение МФЦ, социальных служб, банка ПСБ и кабинет выездной бригады Минздрава.

«Люди возвращаются в город, поэтому они должны иметь возможность получить социальные и государственные услуги. Все будет организовано так, чтобы в одном месте можно было и обратиться в соответствующие службы, и воспользоваться банковским сервисом», — сказал Якушев.