В России мужчины чаще женщин являются виновниками бесплодия

По данным Минздрава России и профильных медицинских ассоциаций, можно говорить о стабильно высокой и даже растущей распространенности бесплодия. Причем бесплодных мужчин больше, чем женщин, – рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры урологии и андрологии имени академика Н.А. Лопаткина Института хирургии Пироговского Университета Иван Павлов.

«Проблема бесплодия в России реальна и масштабна, она очень серьезна. Около 15–17% пар в России в репродуктивном возрасте сталкиваются с проблемой бесплодия. Это означает, что каждая шестая-седьмая пара не может зачать ребенка в течение года и более регулярной половой жизни без контрацепции. Если раньше считалось, что «вина» поровну делится между партнерами, то сегодня мужской фактор вышел на первое место и является причиной или со-причиной бесплодия в 50–60% случаев. Это мировая тенденция, и Россия здесь не исключение. Женский фактор составляет около 40–50% (эндокринные нарушения, непроходимость труб, эндометриоз, патологии матки)», – отметил врач.

Тревогу вызывает рост гинекологических и андрологических заболеваний у подростков, которые являются потенциальными причинами будущего бесплодия, подчеркнул врач.

«У девочек это синдром поликистозных яичников (СПКЯ), нарушения менструального цикла, последствия ранних абортов и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). У мальчиков — варикоцеле (расширение вен семенного канатика), крипторхизм (неопущение яичка) в анамнезе, те же ИППП и гормональные нарушения. Ранняя диагностика репродуктивных отклонений у подростков — это краеугольный камень в решении проблемы бесплодия. Ее влияние сложно переоценить. Многие заболевания, выявленные в подростковом возрасте, успешно лечатся», – объяснил доктор.

Обнаружение проблем на ранней стадии мотивирует и подростков, и их родителей изменить образ жизни: нормализовать питание, вес, увеличить физическую активность, отказаться от вредных привычек.

«Чтобы предотвратить бесплодие, нужно проходить ежегодные осмотры у гинеколога или уролога-андролога, даже если ничего не беспокоит. Конечно, важно вести здоровый образ жизни: вес должен быть в норме, рацион сбалансированный, а активность регулярной. Полный отказ от курения, ограничение алкоголя тоже важны», – заключила врач.

Ранее философ рассказал, можно ли найти сознание у искусственного интеллекта.