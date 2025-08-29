На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлен неожиданный фактор, мешающий росту рождаемости в России

ПМГМУ: ожирение снижает способности к зачатию
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского университета выяснили, что даже начальные стадии метаболического синдрома — прежде всего абдоминальное ожирение — снижают способность женщины к зачатию. По словам специалистов, сбои в менструальном цикле, избыточный рост волос и увеличение индекса массы тела должны стать поводом для консультации с врачом на этапе подготовки к беременности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследование проводилось в Клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства совместно с другими медучреждениями. В нем приняли участие 242 женщины, обратившиеся за лечением бесплодия. Почти у каждой второй пациентки (49,6%) был выявлен метаболический синдром, у большинства — на первой стадии, когда ожирение еще считается начальным.

Как отмечают авторы работы, лишний вес нарушает гормональный баланс, ухудшает качество яйцеклеток и снижает способность эндометрия принять эмбрион. Даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий вероятность имплантации уменьшается на 2–4% при каждом увеличении индекса массы тела на единицу. В то же время снижение веса восстанавливает фертильность: у женщин без ожирения бесплодие встречается втрое реже.

«Ожирение мешает овуляции, влияет на работу яичников и увеличивает риск осложнений беременности, в том числе преждевременных родов и потери плода в первом триместре», — объяснила директор Центра материнства и детства Сеченовского университета Раиса Чилова.

Врачи подчеркивают, что чаще всего речь идет о первой степени заболевания, и для восстановления репродуктивного здоровья достаточно изменить рацион и увеличить физическую активность. При выраженных эндокринных нарушениях может потребоваться медикаментозная терапия. При этом специалисты предостерегают от чрезмерного похудения: недостаток массы тела так же опасен для будущей матери и ребенка, как и ее избыток.

Ранее ученые выяснили, что делает мужчин и женщин счастливыми.

