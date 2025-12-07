В Югре в охваченном огнем многоквартирном доме рухнула крыша

В поселке Солнечный загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС Югры.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился по всей площади здания примерно на 600 кв. м. Там обрушилась кровля. С огнем борются 20 человек и семь единиц техники.

До этого в 1-м микрорайоне ямальского поселка городского типа Уренгой в 12:55 (10:55 мск) загорелось здание с несколькими магазинами. Огонь распространился на 200 кв. м, к его тушению привлекли дополнительных пожарных. Там тоже обрушилась крыша.

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых были продавцы и покупатели. В борьбе с огнем участвовали 36 человек и девять единиц спецтехники. Спустя примерно два часа пожар локализовали на 500 «квадратах». При этом никто не пострадал. Однако в МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило с опозданием.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.