«Одержимый пожарными» мужчина устроил пожар в своем доме, чтобы посмотреть на их работу, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, житель Ньюкасла Джеймс Браун, «одержимый пожарной службой», сначала сообщил в экстренные службы о возгорании в электрощитовой, утверждая, что искры подожгли постельное белье в шкафу. Пожарные потушили небольшой огонь и отключили электричество. Однако через полтора часа мужчина снова вызвал пожарных, заявив о повторном возгорании на том же месте.

Расследование показало, что второй пожар не мог возникнуть по указанной Брауном причине, так как электричество в доме было отключено. Специалисты пришли к выводу, что оба возгорания были устроены преднамеренно. Во время событий мужчина снимал действия пожарных на телефон и, по словам обвинения, проявлял нездоровый интерес к работе экстренных служб.

Судья Роберт Адамс отметил, что за последний год Браун совершил около 80 вызовов пожарной службы. При этом он подчеркнул, что подобные действия в условиях многоквартирного дома могли привести к трагическим последствиям.

Адвокат Пенни Холл сообщила, что ее подзащитный глубоко раскаивается и осознает потенциальную опасность своих действий. После инцидента Браун прекратил ложные вызовы и обратился за психологической помощью. Суд учел эти обстоятельства, приговорив его к восьми месяцам условного заключения и 150 часам обязательных работ.

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