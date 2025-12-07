В Уренгое загорелись два магазина

В поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) загорелось здание магазина площадью около 500 кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в первом микрорайоне поступило в 12:55 по местному времени. На место сразу направили пожарные расчеты ЯНАО.

Из-за масштабов пожара, уточнили в МЧС, к тушению дополнительно привлекли сотрудников федерального министерства. Спасатели продолжают работу на объекте. О пострадавших информации не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

По словам очевидцев в соцсетях, в загоревшемся здании находятся магазины «Маяк» и «Монетка», сообщает издание «Север-Пост». Судя по появившимся в сети видеокадрам, огонь охватил крышу постройки.

До этого пожар площадью 600 квадратных метров произошел в Калининграде. В МЧС рассказали, что возгорание зафиксировали на Московском проспекте. Всего на место происшествия прибыли 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специальной техники. Огнеборцы спасли шесть транспортных средств, включая два электроавтомобиля, и эвакуировали шесть баллонов. Речь идет о трех кислородных, двух углекислотных и одном пропановом баллонах.

