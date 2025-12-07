Потребление алкоголя в России упало до минимума за 30 лет

Потребление алкогольной продукции в России в ноябре продолжило снижаться и достигло минимумов, сопоставимых с показателями 1997–1998 годов. Об этом сообщает РИА Новости, которое проанализировало данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Тенденция сокращения потребления спиртного началась в апреле текущего года, когда показатель снизился до 8,32 литра на человека за последние 12 месяцев. В ноябре он составил 7,63 литра.

Последний раз аналогичные значения фиксировались в 1997-1998 годах, когда уровень потребления держался на отметке 7,6 литра на человека. При этом открытые данные до 2008 года базируются лишь на официальных продажах, тогда как в 1990-х, по оценкам исследователей, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, достигавший до двух третей всего оборота спиртных напитков.

Судя по данным ЕМИСС, самые низкие показатели традиционно отмечаются на Северном Кавказе: в Чечне потребление алкоголя составило 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16, в Карачаево-Черкесии — 2,59.

В Москве в ноябре среднее потребление составило 4,76 литра, в Санкт-Петербурге — 6,28. В ряде регионов показатели выше общероссийского уровня: в Новосибирской области — 8,35 литра на человека, в Свердловской — 10,34, в Татарстане — 8,27.

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина считает, что тенденция по сокращению употребления крепкого алкоголя в России продолжится в 2026 году из-за роста акцизов, введения ограничения рекламы и времени продаж спиртного, а также популярности здорового образа жизни.

