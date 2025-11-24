Россияне будут еще меньше пить в 2026 году

Тенденция по сокращению употребления крепкого алкоголя в России продолжится в 2026 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления крепкого алкоголя в России. Сокращение в 2026 году безусловно продолжится. Эта тенденция обусловлена не временными трудностями, а долгосрочными факторами. Во-первых, происходит постоянный рост акцизов, введены ограничения рекламы и времени продаж спиртного. Во-вторых, растет популярность здорового образа жизни, спрос смещает в сторону менее крепких напитков — вино, крафтовое пиво», — отметила Бутырина.

По ее словам, например, зумеры все чаще отказываются от алкоголя в пользу экономии и здорового образа жизни. Маркетолог добавила, что третий фактор — экономический: снижение реальных доходов населения заставляет людей экономить, и крепкий алкоголь часто оказывается одной из первых статей для сокращения.

Для подавляющего большинства россиян сокращение производства водки и коньяка в России — это скорее положительная тенденция. Ведь сокращение производства и потребления алкоголя ведет к улучшению здоровья нации, увеличению продолжительности жизни и снижению смертности, а также к падению числа преступлений, связанных с алкоголем, сказала эксперт. Критичным это может быть лишь для самих производителей алкоголя, вынужденных адаптироваться к новым рыночным условиям, добавила Бутырина.

В России за январь — октябрь 2025 года выпустили 60,76 млн декалитров водки, что на 5,6% меньше, чем за тот же период 2024-го. Производство коньяка за это время сократилось на 16,5%, до 6,63 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

