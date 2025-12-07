На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон ответил на обвинения в получении взяток от Катара

Журналист Такер Карлсон заявил, что купит квартиру в Катаре
true
true
true
close
SHAWN THEW/Pool/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон отверг обвинения в получении взяток от Катара, заявив о желании купить недвижимость в стране. Об этом он заявил в ходе интервью с катарским премьеро-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, передает РИА Новости.

«Я получал критику, будто являюсь инструментом влияния Катара... Я никогда ничего не брал у вашей страны и не планирую этого делать. Наоборот, я планирую дать вам свои деньги и завтра собираюсь купить недвижимость в Катаре», — сказал журналист.

Карлсон добавил, что ему нравится Доха. По словам журналиста, он является свободным человеком, который может жить, где захочет.

Несколькими часами ранее Карлсон заявил, что визит в Москву произвел на него сильное впечатление, и выразил надежду, что снова посетит Россию. Говоря о своих впечатлениях от поездки, он подчеркнул, что «это было великолепно».

Такер Карлсон приезжал в Россию в 2024 году два раза. В первый раз американский телеведущий взял интервью у президента РФ Владимира Путина 3 февраля. В ходе визита Карлсон снял обзор на российский супермаркет и метро Москвы.

Ранее Такер Карлсон не смог ответить, когда закончится конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами