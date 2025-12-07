Такер Карлсон ответил на обвинения в получении взяток от Катара

Американский журналист Такер Карлсон отверг обвинения в получении взяток от Катара, заявив о желании купить недвижимость в стране. Об этом он заявил в ходе интервью с катарским премьеро-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, передает РИА Новости.

«Я получал критику, будто являюсь инструментом влияния Катара... Я никогда ничего не брал у вашей страны и не планирую этого делать. Наоборот, я планирую дать вам свои деньги и завтра собираюсь купить недвижимость в Катаре», — сказал журналист.

Карлсон добавил, что ему нравится Доха. По словам журналиста, он является свободным человеком, который может жить, где захочет.

Несколькими часами ранее Карлсон заявил, что визит в Москву произвел на него сильное впечатление, и выразил надежду, что снова посетит Россию. Говоря о своих впечатлениях от поездки, он подчеркнул, что «это было великолепно».

Такер Карлсон приезжал в Россию в 2024 году два раза. В первый раз американский телеведущий взял интервью у президента РФ Владимира Путина 3 февраля. В ходе визита Карлсон снял обзор на российский супермаркет и метро Москвы.

Ранее Такер Карлсон не смог ответить, когда закончится конфликт на Украине.