Такер Карлсон заявил о желании вернуться в Россию

Карлсон: поездка в Москву была великолепной, надеюсь снова посетить Россию
Максим Блинов/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что визит в Москву произвел на него сильное впечатление, и выразил надежду, что снова посетит Россию. Об этом пишет ТАСС.

«Я надеюсь», — сказал он журналистам агентства в кулуарах Дохийского форума, отвечая на вопрос о планах вернуться в РФ.

Говоря о своих впечатлениях от поездки в Москву, он подчеркнул, что «это было великолепно».

Такер Карлсон приезжал в Россию в 2024 году два раза. В первый раз американский телеведущий взял интервью у президента РФ Владимира Путина 3 февраля. В ходе визита Карлсон снял обзор на российский супермаркет и метро Москвы.

В марте Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет. Он подчеркнул, что Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. И никто не может утверждать, что это не так. При этом, отметил Карлсон, за аналогичный период времени жизнь в мегаполисах Соединенных Штатов ухудшилась. Журналист объяснил такое ухудшение некомпетентными действиями президентов страны.

Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности.

