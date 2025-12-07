Такер Карлсон не смог ответить, когда закончится конфликт на Украине

Американский журналист Такер Карлсон надеется на скорое урегулирование ситуации на Украине, однако не знает, стоит ли ожидать мира в ближайшее время. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я надеюсь», — ответил он, отвечая на вопрос, считает ли он, что украинский кризис закончится в скором времени.

При этом Карлсон добавил, что «не знает», каким образом будут развиваться события в связи с продолжающимся военным конфликтом.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры возможного урегулирования.

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, остается одной из самых чувствительных тем переговоров. Станция находится под контролем России с весны 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения безопасности объекта и сохранения режима недопущения военных действий вокруг него.

Вторым проблемным пунктом Келлог назвал территорию Донецкой народной республики. Россия объявила о включении ДНР в свой состав в 2022 году. Киев, в свою очередь, настаивает на полном восстановлении территориальной целостности страны, включая Донецкую и Луганскую области, а также Херсон и Запорожье.

