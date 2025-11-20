В Курской области добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ, предоставят земельные участки

В Курской области будут выдавать бесплатные земельные участки добровольцам, которые принимали участие в отражении вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты облдумы уже приняли соответствующие поправки в региональный закон.

«В новой редакции закона мы расширили категорию получателей земли: теперь участки могут выдавать добровольцам, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Курскую область», — уточнил Хинштейн.

Губернатор уточнил, что по новой норме участники СВО, добровольцы и многодетные семьи могут встать на учет еще в одном органе местного самоуправления, кроме городских округов региона и Курского района.

«Это возможно в случае, если семья уже состоит на учете, но в течение года земельные участки людям не предлагали», — добавил Хинштейн.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Глава кабмина подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей региона ведется в постоянном режиме.

Ранее Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.