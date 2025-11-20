На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ, предоставят земельные участки

Отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область добровольцы получат земельные участки
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

В Курской области будут выдавать бесплатные земельные участки добровольцам, которые принимали участие в отражении вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты облдумы уже приняли соответствующие поправки в региональный закон.

«В новой редакции закона мы расширили категорию получателей земли: теперь участки могут выдавать добровольцам, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Курскую область», — уточнил Хинштейн.

Губернатор уточнил, что по новой норме участники СВО, добровольцы и многодетные семьи могут встать на учет еще в одном органе местного самоуправления, кроме городских округов региона и Курского района.

«Это возможно в случае, если семья уже состоит на учете, но в течение года земельные участки людям не предлагали», — добавил Хинштейн.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Глава кабмина подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей региона ведется в постоянном режиме.

Ранее Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами