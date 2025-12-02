На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Хинштейн: ситуация в Курской области непростая, но она меняется к лушчему
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Расшифровка их беседы приведена на сайте Кремля.

«Непростая ситуация в регионе, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему», — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, главная задача, которая стоит перед властями, — обеспечить прямую связь с людьми и прозрачность власти. Он рассказал, что пытается обеспечить максимум в этом вопросе.

Врио губернатора добавил, что проводит постоянные встречи с жителями и посещает все районы для контроля ситуации. Хинштейн подчеркнул, что ввел обязанность для членов регионального правительства вести социальные сети и отвечать на вопросы горожан.

При этом большая часть поддержки, которую получает регион, складывается за счет персонального вмешательства президента РФ, добавил врио губернатора.

До этого сообщалось, что в Курской области будут выдавать бесплатные земельные участки добровольцам, которые принимали участие в отражении вторжения Вооруженных сил Украины в регион. По словам Хинштейна, депутаты облдумы уже приняли соответствующие поправки в региональный закон.

Ранее Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.

