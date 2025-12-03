Путин назвал число волонтеров, которые помогают участникам СВО

С 2022 года более 600 тысяч волонтеров присоединились к работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе», передает РИА Новости.

«Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек (волонтеров. — «Газета.Ru») включились в работу по поддержке наших ребят, героев СВО и членов их семей», — сказал он.

3 декабря в ходе встречи с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня» Путин заявил, что российские военнослужащие на фронте нуждаются в поддержке, в том числе и моральной, и такое отношение со стороны граждан РФ — одна из основ успехов армии на фронте.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено благотворительности и социальному партнерству в России. Планируется, что глава государства в течение некоторого времени пообщается с волонтерами, поучаствует в форуме, а также наградит победителей одноименной премии.

Ранее Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО.