Ушедший на СВО волонтер заявил, что удивил Путина

Президента России Владимира Путина удивил поступок волонтера Романа Шпакова, который в 18 лет стал добровольцем и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Запомнилось больше всего его [Путина] удивление, когда я сказал ему, что пошел на фронт в 18 лет», — сообщил волонтер.

Шпаков рассказал, что стал волонтером в 16 лет. В 2022 году он принял решение отправиться на СВО. Молодой человек служил в 100-й артиллерийской бригаде.

3 декабря Владимир Путин вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой в рамках международного форума «Мы вместе». Плужникова участвовала в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Девушка провела в зоне ЧС три месяца. По ее словам, за это время ни разу не видела, чтобы кто-то работал сам по себе, а не в команде. Президент поблагодарил Плужникову за работу и выразил надежду, что она будет и дальше такой же активной.

На этом же мероприятии Путин заявил, что высоко ценит работу волонтеров в зоне СВО. Российский лидер отметил, что всех волонтеров из разных стран объединяет общее желание помогать людям. Президент также призвал волонтеров соблюдать осторожность в зоне СВО и приграничных с Украиной российских регионах.

Ранее Путин поручил привлечь волонтеров к помощи ветеранам СВО в больницах.