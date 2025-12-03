Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой

Президент России Владимир Путин вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой в рамках международного форума «Мы вместе». Об этом сообщает РИА Новости.

Плужникова внесла вклад в ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Девушка провела в зоне ЧС три месяца. По ее словам, за это время ни разу не видела, чтобы кто-то работал сам по себе, а не в команде.

«Анечка, мы вас поздравляем, спасибо вам большое за вашу работу, и надеюсь на то, что она будет также активно продолжаться, как вы это делали до сих пор», — сказал Путин во время вручения.

Пятый международный форум гражданского участия, проходящий в национальном центре «Россия», посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в РФ. Он стартовал 2 декабря.

В 2025 году событие соберет около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств. Деловая программа включает более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и международных экспертов.

На площадке форума подведут итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», а 60 гражданам России вручат нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, стартует регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

В первый день форума ресурсные центры добровольчества и Добро.Центры обсудили разработку корпоративного кодекса и кодекса волонтера — документов, закрепляющих единые стандарты поведения в сообществе.

Ранее Путин назвал число волонтеров, которые помогают участникам СВО.