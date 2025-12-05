Россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры

Для того чтобы в Новый год уменьшить траты и избежать переедания важно грамотно составить праздничное меню, детально проработав список всех блюд и рассчитав необходимое количество продуктов. Об этом «Известиям» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Эксперт объяснила, что главной ошибкой является приготовление огромного количества разнообразных блюд в большом объеме. По ее словам, для новогоднего стола лучше приготовить от трех до четырех основных блюд, одну или две закуски, а также один десерт. При этом средняя норма еды для одного человека за праздничным ужином составляет 300-350 граммов.

Эффективным способом сэкономить при приготовлении новогодних блюд будет сокращение количества соусов, особенно на основе майонеза. Специалист посоветовала заменить их на заправки из йогурта, лимонного сока или нежирной сметаны.

Для того чтобы избежать порчи продуктов и финансовых потерь в первую очередь стоит готовить блюда, у которых более длительный срок хранения. В их числе овощные салаты без скоропортящихся заправок, мясные запеканки и выпечка. А скоропортящиеся продукты, такие как рыбные закуски или кремовые десерты, рекомендуется готовить в минимальном количестве.

Покупку продуктов, по словам Матвеевой, стоит планировать заранее, используя чек-листы и программы лояльности торговых сетей.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что во время новогодних праздников нужно придерживаться правильного режима питания, чтобы не нанести здоровью серьезный вред. Сделав «небольшое послабление» в саму праздничную ночь, далее стоит начать сокращать калорийность блюд и больше двигаться, а также не злоупотреблять алкоголем.

Ранее россиянам назвали главные тренды праздничного стола на Новый год 2026.