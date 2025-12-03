На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил россиянам, каким должен быть режим питания в новогодние праздники

Терапевт Кондрахин: в новогодние праздники нужно снижать калорийность рациона
Depositphotos

Россиянам важно придерживаться правильного режима питания во время новогодних праздников, чтобы не нанести здоровью серьезный вред. Сделав «небольшое послабление» непосредственно в праздничную ночь, далее следует начать сокращать калорийность блюд и больше двигаться, а также не злоупотреблять алкоголем, рассказал RT врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Чтобы не потерять здоровье, питание должно быть такое же, как в обычное время, к которому мы привыкли. Трёхразовое, — подчеркнул специалист. — На Новый год можно небольшое послабление, но зато в остальные дни переходим на нормальное питание, снижаем калорийность. Больше движения, того чего не хватает в обычные дни».

Также важно обратить внимание на алкоголь – даже во время праздников следует соблюдать дозу и помнить, что спиртные напитки могут нанести огромный вред здоровью. При этом существует и безопасная доза алкоголя – это 30 миллиграммов чистого спирта в сутки. Таким образом, безопасной дозой считается одна рюмка водки, бокал вина, пинта пива в сутки. Все, что выходит за пределы этого количества – это уже токсические дозы спиртного для организма, подчеркнул Кондрахин.

Кроме того, при употреблении любого алкоголя человек должен быть сытым – получается, что при плотном ужине без каких-либо негативных последствий для здоровья можно выпить не более одного бокала шампанского за всю новогоднюю ночь, заключил терапевт.

Напомним, в Новый год 2026 главным гастрономическим трендом станет правильное питание, поэтому к приготовлению праздничного стола будет осознанный подход. Как рассказала основатель международного бренда растительных масел «Алтария» Яна Пряникова, привычные россиянам праздничные блюда останутся на новогоднем столе, но их состав и способы приготовления изменятся. Люди будут изучать составы продуктов, сравнивать их между собой и отдавать предпочтение тем товарам, в которых меньше всего искусственных добавок. В том числе изменятся рецепты классических новогодних салатов и закусок: на смену колбасе пришла куриная грудка и индейка, а вместо классического майонеза используют йогурт или сметану с горчицей.

Ранее Катя Лель рассказала об особенности питания в новогодние праздники.

