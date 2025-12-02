Россиянам назвали главные тренды праздничного стола на Новый год 2026

В Новый год 2026 главным гастрономическим трендом станет правильное питание, поэтому к приготовлению праздничного стола будет осознанный подход. Об этом Life рассказала основатель международного бренда растительных масел «Алтария» Яна Пряникова.

По словам специалиста, привычные россиянам праздничные блюда останутся на новогоднем столе, но их состав и способы приготовления изменятся. Она объяснила, что теперь люди будут изучать составы продуктов, сравнивать их между собой и отдавать предпочтение тем товарам, в которых меньше всего искусственных добавок.

«Все больше хозяек ориентируется в правильном питании и полезных продуктах: они понимают, какие магазины предлагают свежие продукты и как подобрать соус или ингредиенты так, чтобы подчеркнуть вкус блюда», — рассказала эксперт.

Она отметила, что сегодня многие стараются исключать масла и жиры, делая акцент на натуральных растительных маслах. Их используют при приготовлении холодных заправок, горячих блюд, запекания и даже десертов. Особенно популярны эти масла в формате спрея. По словам Пряниковой, благодаря такому подходу удается сократить калорийность масла в блюде до 18 калорий и не переборщить с жирами.

Кроме того, изменятся рецепты классических новогодних салатов и закусок. Эксперт рассказала, что на смену колбасе пришла куриная грудка и индейка, а вместо классического майонеза используют йогурт или сметану с горчицей. А в качестве закусок хозяйки будут готовить не обычные бутерброды, а брускетты с цельнозерновым хлебом, растительным маслом, овощами, травами и даже ягодами.

«Обязательной частью новогоднего меню становятся паштеты, на основе которых делают намазки и тарты. Такой тренд помогает использовать меньше тяжёлых ингредиентов и делает закуски более эффектными и полезными», — добавила Пряникова.

Преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», как россиянам с диабетом накрыть новогодний стол без вреда для здоровья. По ее словам, важно выбрать продукты с низким гликемическим индексом, чтобы не допустить скачков сахара. Также эксперт посоветовала не переедать в новогоднюю ночь, чтобы не напрягать печень.

