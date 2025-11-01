ФСБ задержала петербуржцев по делу о финансировании экстремистов

ФСБ задержала молодых петербуржцев по подозрению в переводе денег ФБК

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала молодого человека и девушку по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на МВД.

По информации силовиков, оба задержанных перечисляли деньги на счета, связанные с организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. После проведения процессуальных действий их отпустили под подписку о невыезде.

До этого первый Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему петербуржцу, обвиняемому сразу в нескольких преступлениях по заданию членов украинской террористической организации.

Следствие установило, что фигурант по указанию украинских террористов занимался сбором информации о промышленных объектах, проходил обучение по изготовлению взрывных устройств и разместил одно из них в скрытом месте.

