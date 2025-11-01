В Ульяновской области накрыли ячейку экстремистов

В Ульяновской области следователи пресекли деятельность участников запрещенного экстремистского движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждили в отношении членов ячейки экстремистской организации, действовавшей в Карсунском районе. Участники группы пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, а также распространяли ненависть и агрессию в отношении лиц, не поддерживающих их идеологию. Кроме того, один из задержанных оказался причастен к вымогательству.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяли холодное оружие, мобильные устройства, компьютеры, символику экстремистской организации, банковские карты и денежные средства.

Следователи СК совместно с оперативниками УФСБ и МВД, при поддержке бойцов Росгвардии, одновременно задержали четырех участников группы. Суд удовлетворил ходатайство следователя: двоим обвиняемым избрали заключение под стражу, двоим — домашний арест.

