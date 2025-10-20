Рассчитан «индекс оливье» на 2025 год

Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 руб., в прошлом году сделать это можно было за 142 руб. Подсчеты «индекса оливье» провел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает Life.ru.

Анализ ценовой динамики на ингредиенты салата оливье по версии сетевых магазинов показывает тенденции к небольшому росту. Для расчетов в этом году использовался классический рецепт. Наиболее значимая позиция — 400 гр вареной колбасы, цена которой при средней стоимости 1300 руб. за кг составляет около 244 руб. Другие компоненты: 400 гр маринованных огурцов за 155 руб., 380 гр консервированного горошка — за 100 руб., 4 яйца — за 64 руб., 200 гр майонеза — за 85 руб., 400 гр картофеля — примерно за 27 руб., 200 гр моркови — за 25 руб., и 100 гр репчатого лука — чуть более 5 руб.

Эксперт подчеркнул: несмотря на увеличение стоимости продуктов на 2,5% за год, общий рост цен по Росстату за аналогичный период достиг почти 8%. Впрочем, не все продукты дорожают одинаково. Яйца и картофель в цене снизились — соответственно на 14,35% и на 9%, морковь — на 4%. А вот дорогостоящие ингредиенты, такие как вареная колбаса и майонез, подорожали более заметно — на 5,74% и 7% соответственно.

В итоге, по нынешним ценам, приготовление салата на четверых обошлось примерно в 701 руб. Для сравнения, в прошлогоднем расчете затрат на ингредиенты для четырех порций хватало 568 руб.

Ранее врач назвала самые вредные традиционные новогодние блюда.