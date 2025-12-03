Россиян предупредили о стремительном росте цен

Экономист Кульбака: в России вырастут цены на товары из-за налогов в 2026 году

В России в 2026 году сильно вырастут цены на товары из-за изменений в налоговом законодательстве, в частности, из-за повышения НДС, а также из-за снижения порогов доходов для малого бизнеса. Об этом сообщил экономист Николай Кульбака в беседе с «Царьградом».

«Это плата за все то, что происходит в России», – подчеркнул Кульбака.

Эксперт выразил мнение, что россияне, адаптируясь к новым экономическим условиям, неизбежно перейдут к покупке товаров в более дешевых магазинах. Он указал на то, что в стране уже начинается бум дискаунтеров, что уже демонстрирует наметившуюся тенденцию.

Кульбака также сообщил, что все больше россиян при выборе товаров ориентируется не на качество продукции, а на ее стоимость. Стараясь купить дешевле, граждане приобретают товары с худшим качеством. В то же время экономист отметил, что бизнес понимает эту тенденцию, и соответственно адаптируется к запросам покупателей.

Что касается малого бизнеса, экономист спрогнозировал массовый уход в тень предпринимателей. Он объяснил это увеличением налогового бремени. По информации Кульбаки, бизнесмены станут чаще использовать наличный расчет, для ухода от налогов. Притом, риск проверок не станет существенным препятствием для предпринимателей, так как у них почти не останется других вариантов поведения.

До этого эксперт рассказал, сколько будет стоить в конце декабря салат оливье, приготовленный для новогоднего стола.

Ранее выяснилось на что россияне тратятся спонтанно.