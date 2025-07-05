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Синоптик рассказал, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения

Вильфанд: непогода гонит волны из Балтийского моря в устье Невы
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что ветер нагоняет волны из Балтийского моря в устье Невы и не дает воде стечь.

«Воды Балтийского моря входят в устье Невы. Прошли интенсивные осадки, и усиливался ветер, который имел направление западное-юго-западное, а это именно тот ветер, который гонит волну из моря в устье Невы», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что до появления дамбы в городе такая ситуация приводила к повышению уровня воды в Неве и ее «запиранию», то есть прекращался естественный сток воды из реки. Однако в четверг вечером специалисты закрыли створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Синоптик уточнил, что подобное наводнение в июле случается второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе.

До этого главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов говорил, что условием, при котором может затопить Санкт-Петербург, является подъем Невы, несмотря на дамбу.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.

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