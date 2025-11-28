Циклон Дитва в Шри-Ланке унес жизни десятков людей и вызвал наводнения

Не менее 56 человек погибли и свыше 20 пропали без вести в Шри-Ланке из-за тропического циклона Дитва. Об этом сообщили в газете Daily Mirror со ссылкой на национальный Центр управления чрезвычайными ситуациями (DMC).

По данным ведомства, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней пострадали более 44 тыс. жителей. Для спасения людей власти мобилизовали свыше 20 тыс. военнослужащих и продолжают эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов.

Президент страны Анура Кумара Диссанаяке поручил Управлению по туризму принять меры по оказанию помощи иностранным туристам, которые столкнулись с трудностями из-за чрезвычайной ситуации.

В связи с непогодой в пятницу закрыты все государственные учреждения и школы. DMC предупредил о сохранении ливневых дождей в ближайшие сутки, угрозе новых наводнений и действии красного уровня погодной опасности.

Ланкийское правительство рассматривает возможность обращения за срочной международной помощью для ликвидации последствий циклона.

Ранее мощный торнадо разрушил город на юге Бразилии.