«Тепло даже ночью»: москвичам рассказали о погоде в декабре

Синоптик Ильин: снег в Москве выпадет не раньше середины декабря
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с Tsargrad.tv рассказал, какую погоду стоит ждать Москвичам в декабре.

По его словам, высока вероятность того, что до середины месяца сохранятся минимальные плюсовые значения без существенных осадков. Снег возможен, но постоянный покров не сформируется.

Более того, в столице даже в ночные часы будет сохраняться «плюс». При этом по области в отдельных районах возможны минусовые значения. В дневные часы температура воздуха будет от 0 до +5 °C, спрогнозировал синоптик.

Выпадения настоящего снега можно ожидать не ранее 13-15 декабря, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что в первую неделю декабря температура в столице не опустится ниже 0°C, погода будет однородной. Эксперт рассказал, что в будни температура не будет резко меняться из-за появления области высокого давления в центре Европейской России.

Ранее синоптик раскрыл, когда в европейской части РФ ждать зиму.

