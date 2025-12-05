Синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России

Теплая погода, которая наблюдается в европейской части России, связана с воздушной массой, идущей со стороны незамерзающего Атлантического океана. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это тепло перешло с ноября, а не является «просто чисто декабрьским» теплом. Метеоролог отметил, что уже больше двух недель воздушная масса переносится с юга — юго-запада.

«Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — сказал синоптик.

Он обратил внимание, что летом аналогичный перенос воздушной массы приносит прохладную погоду и температуру ниже климатической нормы. Эта закономерность объясняется тем, что Атлантический океан не замерзает, поэтому воздух более теплый, чем формирующийся на континентах, пояснил специалист.

Также он подчеркнул, что в центральной части РФ циркуляция сложилась таким образом, что воздушные массы в отдельные периоды поступают не только из Атлантики или Средиземного моря, но и с севера Африки.

До этого метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря.

Ранее синоптики дали противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов.