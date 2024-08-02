Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый предупредил о разрушении экосистемы Байкала в случае принятия нового закона

Глава ИВП: экосистема Байкала будет разрушаться в случае принятия закона о рубке

close
100%
Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Экосистема озера Байкал будет разрушаться, если разрешающий сплошные рубки законопроект будет принят. Об этом заявил РИА Новости ученый, научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Если такой закон будет принят, это значит, что экосистема Байкала будет разрушаться. До каких пор она будет разрушаться — это уже вопрос не к ученым», — сказал он.

По его словам, еще есть надежда, что депутаты «наконец-то схватятся за ум».

«Кто-то должен нажать стоп-кран», — добавил Данилов-Данильян.

24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий разрешение на сплошные вырубки в центральной экологической зоне природной территории у озера Байкал.

Документом разрешается до 31 декабря 2033 года проводить вырубку лесов и перевод земель из одной категории в иные в этом районе для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В июне было проведено заседание, на котором обсуждалось, как колебания уровня воды в Байкале повлияют на экосистему озера.

Ранее на Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами