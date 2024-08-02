Ученый предупредил о разрушении экосистемы Байкала в случае принятия нового закона

Экосистема озера Байкал будет разрушаться, если разрешающий сплошные рубки законопроект будет принят. Об этом заявил РИА Новости ученый, научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Если такой закон будет принят, это значит, что экосистема Байкала будет разрушаться. До каких пор она будет разрушаться — это уже вопрос не к ученым», — сказал он.

По его словам, еще есть надежда, что депутаты «наконец-то схватятся за ум».

«Кто-то должен нажать стоп-кран», — добавил Данилов-Данильян.

24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий разрешение на сплошные вырубки в центральной экологической зоне природной территории у озера Байкал.

Документом разрешается до 31 декабря 2033 года проводить вырубку лесов и перевод земель из одной категории в иные в этом районе для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В июне было проведено заседание, на котором обсуждалось, как колебания уровня воды в Байкале повлияют на экосистему озера.

Ранее на Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис.