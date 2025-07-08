Минприроды предложило разрешить сплошные рубки леса у Байкала

Минприроды подготовило пакет поправок, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы.

Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки. Ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

Поправки также позволяют переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в другие категории — для строительства гидротехнических и селезащитных сооружений, объектов инфраструктуры (включая дороги, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение), а также кладбищ.

Проект уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В 2023 году Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий до 31 декабря 2033 года разрешение на сплошные рубки и перевод земельных категорий в центральной экологической зоне Байкала — в том числе для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. До настоящего времени документ не был окончательно принят.

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