На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина в эфире объяснится перед россиянами о скандале с квартирой

В команде Ларисы Долиной анонсировали выпуск с ее ответами на вопросы о скандале
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица, народная артистка России Лариса Долина примет участие в телевизионной передаче. В эфире она ответит на вопросы о скандале с возвращением своей проданной квартиры – как заявил 360.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин, тогда «для всех настанет справедливость».

«Для полного понимания ситуации завтра в эфир выйдет программа, где Лариса Долина даст ответы. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела», — рассказал Пудовкин.

Он также прокомментировал сообщения о массовых нападках на артистку и попытках «отменить». В частности, сообщалось о решении омского концертного агентства отменить выступления певицы – ее представитель заверил, что никаких концертов совместно с этим агентством и не планировалось.

«Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество. Другое дело, что оно и не планировалось», — подчеркнул концертный директор звезды.

По его словам, несмотря на негативный информационный фон, два последних выступления Долиной в Южно-Сахалинске прошли с аншлагом, а грязь и сплетни вокруг имени певицы не уменьшили количество поклонников ее творчества.

Напомним, журналистка Алена Мартынова сегодня сообщила, что Долину вырезают из новогодних программ. По словам ее источника, руководство каналов попросило удалить даже упоминания Долиной. На данный момент артистка осталась только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба певицы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

Ранее в команде Долиной призвали россиян не устраивать беспредел и самосуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами