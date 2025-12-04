Лариса Долина в эфире объяснится перед россиянами о скандале с квартирой

В команде Ларисы Долиной анонсировали выпуск с ее ответами на вопросы о скандале

Певица, народная артистка России Лариса Долина примет участие в телевизионной передаче. В эфире она ответит на вопросы о скандале с возвращением своей проданной квартиры – как заявил 360.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин, тогда «для всех настанет справедливость».

«Для полного понимания ситуации завтра в эфир выйдет программа, где Лариса Долина даст ответы. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела», — рассказал Пудовкин.

Он также прокомментировал сообщения о массовых нападках на артистку и попытках «отменить». В частности, сообщалось о решении омского концертного агентства отменить выступления певицы – ее представитель заверил, что никаких концертов совместно с этим агентством и не планировалось.

«Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество. Другое дело, что оно и не планировалось», — подчеркнул концертный директор звезды.

По его словам, несмотря на негативный информационный фон, два последних выступления Долиной в Южно-Сахалинске прошли с аншлагом, а грязь и сплетни вокруг имени певицы не уменьшили количество поклонников ее творчества.

Напомним, журналистка Алена Мартынова сегодня сообщила, что Долину вырезают из новогодних программ. По словам ее источника, руководство каналов попросило удалить даже упоминания Долиной. На данный момент артистка осталась только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба певицы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

Ранее в команде Долиной призвали россиян не устраивать беспредел и самосуд.