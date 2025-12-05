На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге осудили мужчину, который напал на судью из-за оценки его дочери-фигуристке

В Екатеринбурге отца фигуристки наказали за нападение на судью на соревнованиях
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который напал на тренера по фигурному катанию. Об этом Ura.ru рассказала адвокат потерпевшего Юлия Бакун.

Дело о хулиганстве с применением насилия возбудили в отношении екатеринбуржца Адониса Мироева после его нападения на тренера Михаила Слободчикова.

Мужчину признали виновным и назначили ему 1,5 года исправительных работ. Кроме того, с осужденного взыскали 100 тыс. рублей в пользу потерпевшего. По словам юриста, Мироев уже выплатил половину от этой суммы.

Инцидент произошел вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра, где проходили детские соревнования.

Мироев начал конфликт со Слободчиковым, тренером по фигурному катанию, который работал судьей на этих соревнованиях. Во время ссоры мужчина выкрутил пострадавшему кисть руки, ударил по голове и локтю, причинив ему физическую боль.

Причиной агрессии стало недовольство оценками, которые получила за выступление его дочь-фигуристка. Сообщалось, что Мироев был не в первый раз замечен за неподобающим поведением. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее в московской школе отец пятиклассника напал на учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами