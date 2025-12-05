В Екатеринбурге осудили мужчину, который напал на судью из-за оценки его дочери-фигуристке

В Екатеринбурге отца фигуристки наказали за нападение на судью на соревнованиях

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который напал на тренера по фигурному катанию. Об этом Ura.ru рассказала адвокат потерпевшего Юлия Бакун.

Дело о хулиганстве с применением насилия возбудили в отношении екатеринбуржца Адониса Мироева после его нападения на тренера Михаила Слободчикова.

Мужчину признали виновным и назначили ему 1,5 года исправительных работ. Кроме того, с осужденного взыскали 100 тыс. рублей в пользу потерпевшего. По словам юриста, Мироев уже выплатил половину от этой суммы.

Инцидент произошел вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра, где проходили детские соревнования.

Мироев начал конфликт со Слободчиковым, тренером по фигурному катанию, который работал судьей на этих соревнованиях. Во время ссоры мужчина выкрутил пострадавшему кисть руки, ударил по голове и локтю, причинив ему физическую боль.

Причиной агрессии стало недовольство оценками, которые получила за выступление его дочь-фигуристка. Сообщалось, что Мироев был не в первый раз замечен за неподобающим поведением. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее в московской школе отец пятиклассника напал на учителя.