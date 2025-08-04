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Екатеринбуржец может лишиться свободы за нападение на судью на соревнованиях дочери

В Екатеринбурге мужчина поднял руку на судью за оценку его дочери-фигуристке
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Depositphotos

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который применил силу к судье на соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Местного жителя 1986 года рождения обвиняют в хулиганстве с применением насилия и угрозой его применения. По данным следствия, вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра, где проходили детские соревнования, обвиняемый начал конфликт с Михаилом Слободчиковым, тренером по фигурному катанию и судьей на этих соревнованиях.

Во время ссоры отец одной из юных спортсменок выкрутил пострадавшему кисть руки, ударил по голове и локтю, причинив физическую боль. Причиной его агрессии стало недовольство оценками, которые получила за выступление его дочь-фигуристка.

Обвиняемый признал вину частично. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин отметил, что Слободчиков уже подал заявление в полицию, а сама Федерация фигурного катания на коньках Свердловской области примет все необходимые меры уже после завершения проверки правоохранительных органов. Также он заявил, что отец фигуристки уже не в первый раз замечен за неподобающим поведением: во время соревнований он может прилюдно использовать нецензурную брань и громко высказывать недовольство оценками.

Ранее уфимец избил девятилетнего мальчика, с которым поссорилась его дочь.

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