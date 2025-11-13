На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московской школе отец пятиклассника напал на учителя

В Москве отец ученика напал на учителя
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В московской школе конфликт между педагогом и отцом ученика закончился визитом правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Московское образование».

Инцидент произошел в одном из учреждений на северо-востоке столицы. Посетивший школу отец ученика пятого класса напал на учителя.

Какие травмы получил последний, не уточняется. Известно, что в школу помимо сотрудников полиции вызвали медиков.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Сотрудники школы также проводят собственное внутреннее расследование.

«Такие ситуации не должны замалчиваться. В системе Московского образования нет места насилию», – сообщается в публикации.

До этого в другой московской школе ученик десятого класса напал на учителя. Во время урока он, по данным СМИ, не закончил работу, но педагог все равно забрала у него тетрадь.

Подросток взял тетради со стола, учительница пыталась его остановить, но в ответ получила удар по голове.

Ранее на Урале директор школы заподозрил учеников в экстремистских наклонностях.

