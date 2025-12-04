Пару из России задержали в Таиланде после секса на пляже

Российских туристов задержали в Таиланде после секса на пляже. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

По информации Telegram-канала, 34-летняя женщина и ее 40-летний спутник весело провели вечер в местном клубе, а затем продолжили вечеринку на ночном пляже. Свидетелем их близости под пальмой стал местный житель, который снял пару на видео и сообщил об инциденте в полицию.

Стражи порядка приехали на место, когда россияне уже закончили половой акт. Несмотря на это, туристов все же доставили в участок, где сделали им выговор и отпустили.

До этого в Таиланде оштрафовали туриста, вышедшего на прогулку голым. На глазах у шокированных тайцев он расплатился на кассе в магазине и сел на мотоцикл, прикрывая рукой свой половой орган. Очевидцы подали заявление в полицию. Правоохранители доставили иностранца в участок и наказали его за непристойное поведение в общественном месте.

Ранее житель Таиланда избил туриста, который справил нужду в общественном месте.