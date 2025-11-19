На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туриста, вышедшего на прогулку голым, оштрафовали в Таиланде

В Таиланде оштрафовали иностранца, который отправился за наркотиками голышом
North Now/Faceboo

Иностранца оштрафовали за прогулку голышом по рынку в Таиланде. Об этом пишет Thaiger.

Инцидент произошел 16 ноября в центральной провинции Кампхенг Пхет. Местные жители, покупавшие продукты на рынке и магазине, засняли, как мужчина спокойно ходит без одежды. На глазах у шокированных тайцев он расплатился на кассе и сел на мотоцикл, прикрывая рукой свой половой орган. Очевидцы подали заявление в полицию.

Нарушителя порядка обнаружили сидящим на улице в одних шортах и ​​в состоянии алкогольного опьянения. Он заявил, что совершил прогулку голышом, потому что находился в подавленном состоянии из-за личных проблем.

Жена мужчины, которая является гражданкой Таиланда, подтвердила, что в последнее время он испытывал стресс и планировал вскоре вернуться на родину для лечения. В день инцидента она пыталась удержать его от выхода из дома, но к тому моменту мужчина уже употребил наркотики и выпил ящик пива, поэтому не послушал супругу. Перед уходом он сообщил, что идет на рынок за каннабисом.

Правоохранители доставили иностранца в участок и наказали его за непристойное поведение в общественном месте. За это, согласно тайским законам, нарушителю грозит штраф в размере до 5000 бат (около 12 тыс. рублей).

Ранее голым туристам не дали сфотографироваться за пирамидой Хеопса.

